بث مباشر: شاهد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

تابع بالفيديو البث المباشر لمباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة في الكويت على استاد استاد جابر الأحمد الدولي ..

يشهد استاد جابر الأحمد الدولي مواجهة مثيرة، حيث يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المباراة تعد اختبارًا قويًا لكلا الفريقين، اللذين يدخلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق انتصارات هامة في الجولة الأولى.

المنتخب العراقي يسعى للبناء على فوزه الصعب أمام اليمن بهدف دون رد، في مباراة أظهرت صلابة دفاعية وتنظيمًا جيدًا على أرض الملعب. ويركز أسود الرافدين على تحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة المشوار نحو صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

من جهته، يدخل المنتخب البحريني المباراة بثقة كبيرة بعد انتصاره المثير على السعودية بنتيجة 3-2، حيث أظهر الفريق قدرات هجومية مميزة وشخصية قوية أمام أحد أبرز الفرق الخليجية. ويطمح البحرينيون لمواصلة هذا الزخم وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في صدارة المجموعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة البحرين والعراق في كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

تشكيل البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي خليجي 26

قرر المدرب دراجان تالايتش بدء المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-4-2 حراسة المرمى إبراهيم خليل خط الدفاع حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي خط الوسط سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان خط الهجوم محمد مرهون، مهدي عبد الجبار

تشكيل العراق ضد البحرين في كأس الخليج العربي خليجي 26

وسوف يعتمد المدرب خيسوس كاساس على العناصر الآتية