ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الشباب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الشباب.
الهلال يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ولكنه تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية من الخليج أفقدته الصدارة لصالح الاتحاد، ليصبح لدى الهلال 28 نقطة خلف الاتحاد بنقطتين. .
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 30 نوفمبر 2024 على ملعب نادي الشباب.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والهلال على شاشتها.
كيف تشاهد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
|المباراة
|الشباب - الهلال
|التاريخ
|السبت 30 نوفمبر 2024
|الموعد
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|الملعب
نادي الشباب
|القنوات الناقلة
|SSC 1 HD
|SSC 1 SD
|المشاهدة عبر الإنترنت
|شاهد
|التعليق
|فهد العتيبي
|سليمان الشريف
|عيسى الزدجالي