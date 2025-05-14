ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب نادي الشباب، مباراة من كلاسيكيات الكرة السعودية تجمع بين العريقين الشباب والاتحاد..

الاتحاد يدخل المباراة وقد حقق لقب دوري روشن السعودي واعتلى قمة الكرة السعودية بعد الفوز على الرائد 3-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 20 مايو 2025 على ملعب نادي الشباب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الرائد والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".