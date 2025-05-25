ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة قوية تجمع بين الرياض والأهلي لحساب مواجهات الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2024-2025 في مواجهة قوية.

الأهلي يدخل المباراة بهدف تقديم عرض قوي يصالح أنصاره بعد الخسارة 3-1 من الاتفاق، رغم أنه صالحهم بالفعل باللقب الأغلى وهو دوري أبطال آسيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.



ما القنوات الناقلة ل مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".