ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون الهلال على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الهلال المباراة منتشيًا بأدائه الرائع طيلة الموسم الذي يكتسح فيه الكل بالدوري السعودي، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق لقب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الخليج والهلال على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق مشاري القرني.

كيف تشاهد مباراة الخليج والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الخليج والهلال عبر تطبيق شاهد.

المباراة الخليج - الهلال التاريخ الجمعة 5 أبريل 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة التعليق مشاري القرني

SHAHID



