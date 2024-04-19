ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب خسارة السوبر السعودي أمام الهلال، ومن قبله السقوط أمام التعاون في الدوري، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتخاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الحزم والاتحاد على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق رؤوف خليف.

كيف تشاهد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة الحزم والاتحاد عبر تطبيق شاهد.

المباراة الحزم - الاتحاد التاريخ السبت 20 أبريل 2024 الموعد 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية القنوات الناقلة التعليق رؤوف خليف

SHAHID



