تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالجزائر
Stade de Marrakech
team-logoنيجيريا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب مراكش، مباراة قوية بين الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب الجزائري تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة الكونغولية بهدف نظيف، بينما عبرت نيجيريا إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على موزمبيق برباعية كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 10 يناير 2026، على ملعب مراكش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب والجزائر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Stade de Marrakech

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة الجزائر ضد نيجيريا

الجزائرHome team crest

4-4-1-1

التشكيل

4-3-1-2

Home team crestنيجيريا
1
أنتوني ماندريا
5
زين الدين بلعيد
15
ريان آيت نوري
25
R. Belghali
4
محمد أمين توغاي
17
فارس شعيبي
6
رامز زروقي
22
إبراهيم مازة
8
حمد عبد اللي
11
انيس حاج موسى
12
منصف بقرار
23
ستانلي نوابالي
13
B. Onyemaechi
21
كالفين باسي
6
سيمي اجاي
2
برايت أوساي صامويل
17
ساندر بيرجي
7
أديمولا لوكمان
4
ويلفريد نديدي
8
فرانك أونيكا
9
فيكتور أوسيمين
22
اكور ادامز

4-3-1-2

نيجيرياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيريك تشيلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج الجزائر ونيجيريا في المباريات الأخيرة

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نيجيريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا الأخيرة

الجزائر

آخر 5 مباريات

نيجيريا

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

9

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان
0