تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Hard Rock Stadium
team-logo
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الأهلي v إنتر مياميالقنوات الناقلةالأهليكأس العالم للأنديةإنتر ميامي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة هامة في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 ضد إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك.

الأهلي يشارك للمرة العاشرة في كأس العالم للأندية في النسخة الجديدة، ووصل إليها بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في 2021 و 2023 و 2024.

أما إنتر ميامي فيشارك للمرة الأولى في تاريخه وذلك كونه الفائز بدرع المشجعين عن موسم 2024 وممثلًا للبلد المضيف، الولايات المتحدة الأمريكية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، هو فجر الأحد 15 يونيو 2025 .

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة فجرًا بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كما تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البطولة ويمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات MBC مصر الأولى والثانية بجانب MBC أكشن.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن

كما يمكن متابعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عبر شاهد.

المباراةالأهلي - إنتر ميامي
التاريخالأحد 15 يونيو 2025
موعد المباراة03:00 مصر والسعودية
الملعبهارد روك
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNمحمد الشاذلي
MBC أكشنفهد العتيبي
MBC مصرمدحت شلبي
MBC مصر 2فارس عوض
شاهد