ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يعود الأهلي إلى المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف القادسية في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الأهلي يمر بفترة رائعة بعد الفوز بالديربي على حساب الاتحاد وتحسن ترتيبه في الدوري، إلا أنّ القلعة لديها رحلة طويلة للوصول إلى القمة، إذ يحتل الفريق الجداوي المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ولن تكون المواجهة المقبلة سهلة، إذ يعد فريق القادسية الحصان الأسود خلال الموسم الحالي ويتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقاط بخسارة واحدة فقط حتى الآن.

وشهدت آخر مواجهة بين الفريقين تفوقًا كبيرًا للأهلي الذي انتصر بخماسية في السوبر السعودي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية فهد العتيبي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

