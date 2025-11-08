ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة قوية أمام لحساب نهائي السوبر المصري 2025 وعين القطبين البارزين على تحقيق لقب هام.

الأهلي تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا بالفوز 2-1 في نصف النهائي، بينما حقق الزمالك الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 هو يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ستاد محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025؟

تمتلك شبكة أون تايم سبورتس، وقنوات أبو ظبي الرياضية حق بث مباريات كأس السوبر المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 من خلالهما.

القنوات الناقلة التعليق أون سبورتس 1 بلال علام أون سبورتس 2 أيمن الكاشف أبو ظبي الرياضية 1 فارس عوض عامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورتس".

نتائج الأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة