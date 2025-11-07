تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Zamalek Al Ahlygetty
بلال محمد

ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر...

يتجدد اللقاء في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وهذه المرة على الأراضي الإماراتية، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وكان الأهلي، قد حجز مقعده في النهائي بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، ووصل الزمالك إلى المباراة النهائية، بعد التعادل مع بيراميدز، سلبيًا ثم التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

سنكون على موعد مع مباراة لا تعترف بالأرقام أو التوقعات، تجمع بين فريقين يملكان كل مقومات التتويج، ويسعي كل منهما لاعتلاء منصة المجد وإسعاد جماهيره الغفيرة، في ليلة كروية ينتظرها الملايين بشغف داخل وخارج مصر، لما تحمله من تنافس خاص وتاريخ طويل من الصراع على الزعامة الكروية.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

  • ما موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025؟

    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 هو يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، على ستاد محمد بن زايد.

    ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025؟

    تمتلك شبكة أون تايم سبورتس، وقنوات أبو ظبي الرياضية حق بث مباريات كأس السوبر المصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 من خلالهم.

    المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
    الأهلي - الزمالكالأحد 9 نوفمبر 2025،
    17:30 مصر، 18:30 السعودية    		OnTime Sports 1ستاد محمد بن زايد-
    أبو ظبي الرياضية 1فارس عوض

  • تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىمحمد الشناوي
    خط الدفاعأحمد نبيل كوكا - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد هاني
    خط الوسطمحمد علي بن رمضان - أليو ديانج - مروان عطية
    خط الهجوممحمود حسن تريزيجيه - جراديشار - أحمد سيد زيزو

  • تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025:

    التشكيل| 4-3-3
    حراسة المرمىمحمد عواد
    خط الدفاعأحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد إسماعيل - عمر جابر
    خط الوسطمحمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر
    خط الهجومعمرو ناصر - سيف الدين الجزيري - شيكو بانزا  

  • ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟

    البطولةالمبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
    الدوري المصري131512951
    كأس مصر3317115
    السوبر المصري9720
    كأس السلطان حسين6132
    دوري القاهرة4221912
    دوري أبطال إفريقيا9603
    السوبر الإفريقي2020
    إجمالي المباريات الرسمية2321035673
    المباريات الودية231184
    الإجمالي2551146477
