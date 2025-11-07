ديربي القاهرة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة

يتجدد اللقاء في قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، وهذه المرة على الأراضي الإماراتية، في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وكان الأهلي، قد حجز مقعده في النهائي بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، ووصل الزمالك إلى المباراة النهائية، بعد التعادل مع بيراميدز، سلبيًا ثم التغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

سنكون على موعد مع مباراة لا تعترف بالأرقام أو التوقعات، تجمع بين فريقين يملكان كل مقومات التتويج، ويسعي كل منهما لاعتلاء منصة المجد وإسعاد جماهيره الغفيرة، في ليلة كروية ينتظرها الملايين بشغف داخل وخارج مصر، لما تحمله من تنافس خاص وتاريخ طويل من الصراع على الزعامة الكروية.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.