بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الأهلي، نظيره الخليج، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد الإنماء.

الأهلي يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على أي فرصة للمنافسة على لقب دوري يبدو الصراع فيه قويًا لكن الهلال قام بكل ما يلزم في الأسابيع الأخيرة كي يؤكد جدارته.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأهلي ضد الخليج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأهلي والخليج في المباريات الأخيرة

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الخليج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأهلي والخليج في المباريات الخمس الأخيرة

الأهلي

آخر 5 مباريات

الخليج

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي 2025-2026

