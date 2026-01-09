ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الأخدود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة في المركز الخامس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المراكز المتقدمة التي يشتعل فيها صراع الصدارة بين الهلال والنصر بالذات، بينما يطمح الأخدود لتحقيق نتيجة مفاجئة وهو الذي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 10 يناير 2026، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية راشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأخدود ضد الأهلي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب باولو سيرجيو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأخدود والأهلي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الأخدود والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026