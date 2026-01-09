تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالأخدود
team-logoالأهلي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يستضيف الأخدود، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية للغاية ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة في المركز الخامس وعينه على تحقيق انتصار يقربه من المراكز المتقدمة التي يشتعل فيها صراع الصدارة بين الهلال والنصر بالذات، بينما يطمح الأخدود لتحقيق نتيجة مفاجئة وهو الذي يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 10 يناير 2026، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةراشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الأخدود ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو سيرجيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الأخدود والأهلي في المباريات الأخيرة

الأخدود
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الأخدود والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

الأخدود

آخر 4 مباريات

الأهلي

2

انتصاران

1

تعادل

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
3/4

ترتيب الأخدود والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0