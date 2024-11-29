ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب ايجو.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الفتح، واستغلال تعثر الهلال، وخطف صدارة الترتيب من الموج الأزرق، وسيعمل لاعبو العميد على مواصلة الانتصارات لتأمين الصدارة.

بينما يطمح الاتفاق للخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد، ليبتعد أكثر عن مناطق الخطورة ويقترب من المنطقة الدافئة في ترتيب الدوري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو السبت 30 نوفمبر 2024 على ملعب ايجو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:25 بتوقيت السعودية، 16:25 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الاتفاق والاتحاد على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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