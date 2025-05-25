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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةالاتحاد v ضمكدوري روشن السعوديالاتحادضمك

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

صحيح أنها مباراة تحصيل حاصل في سباق دوري روشن السعودي، إلا أن جمهور الاتحاد يطمح في كل جولة لرؤية لاعبيه المتوجين باللقب.

ومن ناحية ضمك الذي يحل ضيفًا على الاتحاد، سيكون عليه إلقاء آخر كلماته من أجل البقاء في دوري روشن، وهو أمر بات متحققًا إكلينيكيًا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 26 مايو 2025 على ملعب الإنماء.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

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المباراة

الاتحاد - ضمك

التاريخ

الإثنين 26 مايو 2025

الموعد

21:00 السعودية ومصر

الملعب

الإنماء

القنوات الناقلة

SSC News HD

SSC News SD

المشاهدة عبر الإنترنت

شاهد

التعليق

فارس عوض

محمد حسين

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