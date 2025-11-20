تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالاتحاد
team-logoالرياض
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يعود الاتحاد إلى مواجهاته المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الرياض في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته على مستوى دوري روشن، إذ خسر الديربي أمام الأهلي قبل التوقف ويتواجد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويبدو أنّ حامل اللقب سوف يواجه تحديات صعبة للغاية للحفاظ على لقبه.

وقد تكون مواجهة الرياض فرصة لاستعادة الانتصارات في دوري روشن، إذ لم يحقق المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو الفوز في أي لقاء بالدوري رغم النتائج الإيجابية في دوري أبطال آسيا النخبة وكذلك إقصاء النصر في كأس الملك.

الرياض - على الجانب الآخر - في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، ولم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات له بالدوري.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةمشاري القرني

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

نتائج الاتحاد والرياض في المباريات الأخيرة

الاتحاد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الرياض
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والرياض في المباريات الخمس الأخيرة

الاتحاد

آخر 4 مباريات

الرياض

4

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
1/4

ترتيب الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2025-2026

