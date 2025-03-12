ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل الرياض، ضيفًا على الاتحاد ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويدخل الاتحاد، المباراة بهدف مصالحة الجماهير عقب التعادل الأخير مع القادسية، والعودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على حظوظه في تحقيق لقب الدوري، وسط المنافسة القوية مع الهلال على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

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ما موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الخميس 13 مارس 2025 على مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة ل مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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كيف تشاهد مباراة الاتحاد والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".