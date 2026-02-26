ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد جوزيبي مياتزا لاستقبال مباراة مهمة تجمع إنتر وجنوى ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 64 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على ليتشي بهدفين دون رد، لستمر الإنتر في تأكيد أقترابه من حسم بطولة السيري آ والابتعاد عن المنافسين، حيث أصبح الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الثاني عشرة نقاط كاملة.

بينما يمتلك جنوى 27 نقطة، ويتواجد في المركز الـ 14 بعد الفوز في الجولة السابقة على تورينو بثلاثية نظيفة، ويسعى بكل جهد للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد قدر الإمكان عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وجنوى في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 28 فبراير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

