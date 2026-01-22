ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وبيسا ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 49 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على أودينيزي بهدف دون رد، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل بيسا المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة، وسيحتاج إلى الكثير من المجهود إذا ما أراد الابتعاد عن مراكز الهبوط، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وبيسا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 23 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر وبيسا في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات إنتر وبيسا الأخيرة

ترتيب إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026