الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoبيسا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر وبيسا ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحافظ النيراتزوري على الصدارة برصيد 49 نقطة، بعد الانتصار في اللقاء الأخير على أودينيزي بهدف دون رد، ويسعى الإنتر للحفاظ على نغمة الانتصارات والتمسك بصدارة السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل بيسا المركز الـ 19 برصيد 14 نقطة، وسيحتاج إلى الكثير من المجهود إذا ما أراد الابتعاد عن مراكز الهبوط، وبالتأكيد سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية في اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
بيسا crest
بيسا
بيزا

ما موعد مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر وبيسا في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 23 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد بيسا

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبيزا
1
يان سومر
95
أليساندرو باستوني
25
مانويل أكانجي
31
يان بيسيك
11
لويس هنريكي
8
بيتار سوسيتش
32
فيديريكو ديماركو
23
نيكولو باريلا
7
بيوتر زيلينسكي
9
ماركوس تورام
10
لاوتارو مارتينيز
22
سيموني سكوفيت
4
أنتونيو كاراتشيولو
33
أرتورو كالابريسي
5
S. Canestrelli
3
S. Angori
32
ستيفانو موريو
6
ماريوس مارين
10
ماتيو تراموني
15
ادريسا توريه
20
ميشيل أيبشير
9
هنريك ميستير

3-4-2-1

بيزاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألبرتو جيلاردينو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر وبيسا في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بيزا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات إنتر وبيسا الأخيرة

إنتر

آخر 3 مباريات

بيزا

2

انتصاران

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3

ترتيب إنتر وبيسا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0