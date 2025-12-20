تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالمغرب
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoجزر القمر
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، لاستضافة مباراة تاريخية تتعلق بافتتاح كأس أفريقيا 2025 على الأراضي المغربية والتي تجمع المضيف المغربي بمنتخب جزر القمر.

الكل يرشح المغرب للبطولة بشكل كبير، خصوصًا في ظل تطور الكرة المغربية وإقامة المباراة على أرض أسود الأطلس وبين جماهيرهم ويريد المغاربة إثبات ذلك بجدارة في أولى المباريات أمام جزر القمر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025، هو الأحد 21 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا A
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1عصام الشوالي
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة المغرب ضد جزر القمر

المغربHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

5-3-2

Home team crestجزر القمر
1
ياسين بونو
3
نصير مزراوي
5
نايف أكرد
18
جواد الياميق
26
أنس صلاح الدين
17
عبدالصمد الزلزولي
13
إلياس بن صغير
24
نيل العيناوي
10
إبراهيم دياز
11
اسماعيل صيباري
19
يوسف النصيري
23
A. Anzimati-Aboudou
4
كينان توابيبو
2
إسماعيل بورا
15
B. Youssouf
5
A. Soilihi
12
قاسم مداهوما
28
زايدو يوسف
18
ياسين برهاني
10
يوسف مشنغاما
7
فايز سيليماني
11
رفيقي سعيد

5-3-2

جزر القمرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستيفانو كوزين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب وجزر القمر في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

جزر القمر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات المغرب وجزر القمر الأخيرة

المغرب

آخر 4 مباريات

جزر القمر

3

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين
2/4

ترتيب المغرب وجزر القمر في كأس أفريقيا 2025

0