ما القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

بطولة مرتقبة بكل المقاييس نظرًا لشعبيتها الكبيرة مؤخرًا ولأنها تجري لأول مرة بنظام مختلف تمامًا للبطولة، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستضيف منافسات كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

البطولة ستقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا في 8 مجموعات تم إجراء القرعة بينهم وتحديد المجموعات، وتشهد مشاركة 5 فرق عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والوداد المغربي والترجي التونسي والعين الإماراتي.

بينما تحتشد الفرق الكبرى في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية لمواجهة بعضهم البعض والوصول إلى بطل أول نسخة لكأس العالم للأندية بالنظام الجديد.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدونها عبر الإنترنت؟

ما موعد كأس العالم للأندية 2025؟

ستقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

البطولة الموعد مكان الإثامة كأس العالم للأندية 2025 14 يونيو - 13 يوليو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

البطولة القنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2025 DAZN

كيف تشاهد كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

حتى الآن لا توجد طريقة للمشاهدة عبر الإنترنت إلا بالاشتراك عبر DAZN.