ما السبب؟ قمة السعودية والأرجنتين ليست كاملة العدد جماهيريًا

ظاهرة غير متواجدة سوى في مباريات قليلة

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر من 20 نوفمبر القادم وحتى 18 ديسمبر، وسط ترقب لكل عشاق المنتخبات المشاركة.

المجموعة الثالثة تعتبر من أهم المجموعات بالنسبة للجماهير العربية وكذلك لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

وتضم هذه المجموعة كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية، ويبدو أن قمة المنتخب الأخضر مع الأرجنتين لا تحظى بالاهتمام الكافي عندما يتعلق الأمر بتذاكر المباراة.

مباراة غير كاملة العدد

شهد الموقع الرسمي لشراء تذاكر البطولة حالة إقبال هائلة على معظم مباريات دور المجموعات، بتواجد عدد قليل من المواجهات التي لم يتم شراء تذاكرها حتى الآن.

Shahid Shahid

مواجهة السعودية والأرجنتين تأتي ضمن هذه القلائل، بوجود أماكن شاغرة بمدرجات ملعب لوسيل خلف المرمى وبمنتصف الملعب.

ويأتي ذلك لتثار التساؤلات حول ضعف الإقبال الجماهيري لهذه المباراة التي ستقام يوم 22 نوفمبر القادم، خاصة وأنها الأولى للفريقين بالبطولة.

ماذا عن باقي المباريات؟

بالنسبة لباقي المواجهات بكأس العالم 2022 في دور المجموعات فيأتي معظمها كاملة العدد بالنسبة لبيع تذاكر المباريات.

وهناك بعض المباريات القليلة التي لم يتم بيع تذاكرها بشكل كامل حتى الآن، وأغلبها في أماكن للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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