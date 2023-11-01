ما السبب؟ جورج جيسوس يغادر إلى البرتغال قبل مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن!

جورج جيسوس يستعد للعودة إلى بلاده البرتغال

SHAHID

يغادر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، ناديه الهلال عائدًا إلى بلاده، خلال الساعات القادمة؛ وذلك قبل مواجهة الفتح "المرتقبة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يحل ضيفًا على الفتح، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلن الهلال في بيان رسمي عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة شقيق جيسوس، اليوم الأربعاء.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف الزعيم الهلالي، عن أن المدير الفني البرتغالي، سيغادر إلى بلاده خلال الساعات القادمة، على أن يلتحق ببعثة الفريق الأول، في الأحساء.

وأشار الهلال، إلى أن جورج جيسوس، سينضم إلى البعثة في نفس يوم المباراة؛ للإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف".

SHAHID