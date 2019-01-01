ما الذي قاله فيا وإنييستا وتوريس بعد مباراة الدوري الياباني؟

ثلاثي إسباني يشعل الدوري الياباني

عبّر ديفيد فيا وأندريس إنييستا، لاعبا فيسيل كوبي، عن سعادتها بالفوز على ساجان توسو بقيادة فيرناندو توريس في الدوري الياباني.

ويلعب الثنائي الإسباني أندريس إنييستا وفيا مع فيسل كوبي، بالإضافة للألماني لوكاس بودولسكي، بينما يمثل توريس توسو الذي انضم له العام الماضي.

وقال فيا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "فخور بتسجيل الهدف وتحقيق النقاط الثلاثة، لقد كانت مباراة رائعة وأتمنى الاستمرار على هذا النحو".

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍 pic.twitter.com/kPFT3hP4zO — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

وعلّق إنييستا: "الأجواء كانت رائعة وأشكر الجمهور على التواجد والاستمتاع بالمباراة وسعيد بالهدف الذي أحرزه فيا وأود منه المزيد.

من جانبه علّق توريس على الهزيمة بقوله: بالطبع مستاء من النتيجة لكن من الجيد اللعب أمام أصدقائك القدامى".

وحسم كوبي قمة الجولة الثانية بفضل هدف فيا الذي أتى في الدقيقة 54، وشهد اللقاء مشاركة إنييستا، بودولسكي، وتوريس من الجهة الأخرى.

وحقق كوبي بهذا الانتصار نقاطه الثلاث الأولى لهذا الموسم، بينما بقى توسو دون أي نقاط بعد مرور جولتين من انطلاقة المسابقة.

وأصبح الدوري الياباني في الأعوام الماضية وجهة للنجوم العالميين من أمثال توريس وفيا بعد ختام مشوارهم الأوروبي.