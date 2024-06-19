ما الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تعرف على الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وعلى كم يحصل الفائز بالبطولة؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جوائز دوري أبطال آسيا للنخبة - المسمى الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية - والتي أتت بقيمة تاريخية.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

ما جوائز بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

الاتحاد الآسيوي أشار إلى أن الجائزة المالية المرصودة للبطولة لا تقل عن 12 مليون دولار للفائز بدوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يحصل الوصيف على 6 ملايين دولار، وتتفاوت القيمة حسب المركز لكنها أكبر بأضعاف من نظام البطولة الفائت.

ففي آخر نسخ البطولة وهي نسخة 2024-2025، كانت جائزة الفوز بالبطولة 4 ملايين دولار أمريكي، بينما وصلت جائزة الوصيف إلى مليوني دولار، أي أننا نتحدث عن 3 أضعاف الجائزة للمركزين الأول والثاني فحسب.

المرحلة الجائزة الدوري (المجموعات) 800 ألف دولار الأدوار الإقصائية 1-4 ملايين دولار الوصيف 6 ملايين دولار البطل 12 مليون دولار

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

وكان قد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

وستشارك 5 أندية في التصفيات التمهيدية للبطولة لينضم فريقان إلى الأندية 22 التي تأهلت مباشرة للدور الرئيسي.

الغرافة القطري سيواجه الفائز من المواجهة بين شباب الأهلي الإماراتي وفريق إيراني يحدد لاحقا ضمن تصفيات منطقة الغرب بينما سيواجه شاندونغ تايشان الصيني فريق بانكوك يونايتد التايلندي في القسم الشرقي