مأساة المتفائل .. متجر إنجليزي يخسر 18 ألف قميص بسبب توديع كأس العالم

إحدى الشركات الإنجليزية تعرضت لخسارة فادحة بسبب خروج "الأسود الثلاثة" مبكرًا من كأس العالم 2022.

جاء خروج منتخب إنجلترا من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 ليمثل خسارة مدوية لإحدى الشركات الإنجليزية التي كانت تأمل في استثمار فوز "الأسود الثلاثة" بلقب المونديال.

الشركة الإنجليزية قامت بشراء 18 ألف قميص مطبوع عليها من الأمام "منتخب إنجلترا بطل كأس العالم، كرة القدم عادت أخيرًا إلى الوطن"، وذلك قبل خروج "الأسود الثلاثة" من ربع نهائي كأس العالم بالخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-1.

رجل الأعمال الذي قام بشراء هذه الكمية من القمصان لمتجر التخفيضات الخاص به، كان يرغب في أن يتقدم على البقية ويطرح القمصان للبيع بسعر يقل عن 30 جنيه إسترليني، من أجل تحقيق ربح كبير في حالة تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم، لكن الخروج ربما يكون مدمرًا للشركة.

رجل الأعمال تحدث لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عما يعانيه قائلًا: "لقد شعر بالإحباط لخروج إنجلترا، لقد أثارت العروض الأولى في قطر إعجابي كثيرًا، وكنت مقتنعًا بأننا سننجح هذه المرة".

وأضاف: "أحد الموردين عرض علي الاستثمار في تلك القمصان، ولم أتمكن من الرفض، الآن لدي 18 ألف قميص يقول إننا أبطال العالم، ولا أعلم ماذا أفعل بها".

واختتم: "أود أن أناشد الإنجليزي، اشتروا حتى قميصًا واحدًا، سيظل ذلك في الذاكرة، وتذكيرًا بمدى لعبنا جيدًا في كأس العالم 2022، حتى لو لم يفز فريقنا، في رأيي ما زلنا فائزين".