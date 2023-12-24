ماير عن نجم ريال مدريد: لا يجب أن يعود إلى منتخب ألمانيا

أسطورة ألمانيا يرفض عودة نجم ريال مدريد إلى منتخب الماكينات....

رفض سيب ماير أسطورة كرة القدم الألمانية، عودة توني كروس، لاعب ريال مدريد إلى صفوف منتخب ألمانيا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يقدم أي شيء للكرة الألمانية.

وكان كروس، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، في يوليو 2021، بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ 16، في بطولة يورو 2020.

وقال ماير في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت1" عن عودة كروس مرة أخرى إلى الماكينات: "لو الأمر بيدي لن استدعي كروس مرة أخرى إلى المنتخب، لا اعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا إن لعب".

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وأضاف: "لقد حصل على وقته بالفعل مع المنتخب، الآن لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين في مركزه والذين يمكنهم مساعدة الفريق، كروس ليس لاعبًا رائعًا ولم يقدم شيئًا للكرة الألمانية".

وعن مركز حراسة المرمى في منتخب ألمانيا، قال ماير: "تير شتيجن حارس مرمى جيد جدًا، ولكن مانويل نوير في طريقه للعودة إلى مستواه القديم، لذلك ليس هناك أي شك بأنه سيكون الحارس رقم 1 في أوروبا".