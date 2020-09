مان سيتي ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 1 × 3 ليستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

58' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! فاردي يحرز الهاتريك من ركلة جزاء، هذه المرة أرضية على يسار إيدرسون

57' فاردي يتحصل على ركلة جزاء ثالثة من عرقلة لإيريك جارسيا! لا يصدق هذا الانقلاب!

56' بارنس يهدر الهدف الثالث لليستر سيتي بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن إيدرسون تصدى لها ببراعة.

53' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! ما أروعك يا فاردي!!!!!!!! عرضية حوّلها بالكعب بصورة أكثر من رائعة إلى المرمى.. ليستر يتقدم!

بداية الشوط الثاني! هل ينجح مانشستر سيتي في التقدم مجددًا أم يفجر ليستر المفاجأة؟ هذا ما سنعرفه الآن..

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استراحة ونعود في الشوط الثاني.

40' سيطرة من مانشستر سيتي ولكن من دون أي خطورة تذكر على المرمى، هدوء في المباراة حاليًا.

36' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! جيمي فاردي يُعادل النتيجة من ركلة جزاء سددها في الزاوية اليُمنى العلوية لمرمى إيدرسون.

35' ركلة جزاء لليستر سيتي بعد عرقلة واضحة من كايل ووكر لجيمي فاردي داخل منقطة الجزاء.

34' رودري يحرز الهدف الثاني من ركلة حرة لُعبت عرضية ووصلت له وضعها برأسه في الشباك، ولكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

26' الظهور الأول لليستر سيتي في الهجوم، مرتدة نموذجية يفشل جيمي فاردي بتسلمها، لم استحوذ على الكرة لانفرد ووضعها في الشباك، لكنها وصلت إلى جاستين الذي تعامل معها بطريقة خاطئة هو الىخر.

25' ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء يرفعها دي بروينه إلى رأس فيرنادينيو ولكن رأسيته تأتي في يد شمايكل.

17' رحيم ستيرلينج يُهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من الجبهة اليُمنى ولكنها أتت في الشباك من الخارج.

15' سيطرة مطلقة من مانشستر سيتي، لا وجود لليستر على الإطلاق على الصعيد الهجومي، والاستحواذ سلبي إلى حد كبير لكتيبة جوارديولا.

8' تسديدة قوية جدًا من رودري ولكن لسوء حظه تأتي خارج المرمى.

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! ما أروعك يا محرز! هدف لا يصدق من الجزائري بتسديدة على الطائر بقدمه اليُمنى من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيمن لمرمى شمايكل.

بداية المباراة الآن!

التشكيل | 4-2-3-1

إيدرسون

بنيامين ميندي - ناثان آكي - إيريك جارسيا - كايل ووكر

فيرناندينيو - رودريجو

فيليب فودين - كيفن دي بروينه - رياض محرز

رحيم ستيرلينج

البدلاء: تومي دويلي - ليام ديلاب - زينتشينكو - زاك ستيفنز - إمريك لابورت - فيران توريس - كولي بالمر

