ماني يرفض احتفال ليفربول به بسبب صلاح!

رفض ساديو ماني إجراء أي مراسم احتفالية من قبل ناديه ليفربول، له، بمناسبة تتويجه بكأس أمم إفريقيا، والسبب في ذلك هو محمد صلاح.

والتقى ليفربول مع نوريتش سيتي بأولى مباريات ماني بعد العودة من أمم إفريقيا بملعب أنفيلد.

المتوقع كان إجراء مراسم احتفالية له كما هو الحال مع أي نجم يحقق بطولة دولية أو رقم تاريخي، غير أن ذلك لم يحدث.

صحيفة "ميرور" أشارت إلى أن هذا الأمر أتى بناء على طلب ماني نفسه.

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الدولي السنغالي رأى أن إقامة احتفالات لتتويجه بأمم إفريقيا ليس صحيحًا لما قد يتسبب فيه من إحباط لزميله محمد صلاح.

طلب ماني بصورة خاصة من إدارة ليفربول العدول عن الفكرة حتى لا يتأذى صلاح نفسيًا، وبالفعل تقرر ذلك.

صلاح خاض أمام ماني نهائي كأس الأمم، لكنه خسر مع منتخب بلاده مصر بركلات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي سلبيًا.

في مباراة نوريتش، أحرز صلاح هدفًا وآخر لماني، وساهما في فوز ليفربول بثلاثية لهدف في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.