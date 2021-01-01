ماني يؤكد: جاهز لمباراة مانشستر يونايتد وسنقاتل لتحقيق الفوز

الإصابة ليست خطيرة..

أكد ساديو ماني، لاعب ليفربول، على تعافيه من الإصابة التي ألّمت به في مباراة أستون فيلا الأخيرة بكأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى جاهزيته لخوض مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني قد تعرض إلى ضربة قوية في مباراة أستون فيلا خرج على إثرها في الدقيقة 74، وقد ترددت بعض الأنباء عن احتمالية غيابه عن ديربي شمال إنجلترا جراء هذه الإصابة.

إلا أن الدولي السنغالي خرج قبل مباراة الشياطين الحمر بساعات وشدد على جاهزيته، في الوقت الذي أشار فيه إلى عدم اكتراثه بالانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا بشأن تسجيل الأهداف.

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ماني في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال حول الإصابة "كانت مجرد ضربة وعندما تلقيتها، استغرق الأمر بعض الوقت حتى شعرت بالاستقرار. كانت مثل ساق ميتة، ولكن على منطقة الورك لا الظهر، الآن أنا بخير وأتطلع إلى الأمام".

كما أضاف "أعتقد أنك كمهاجم ستحب تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأهداف ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لي لأنني أود أن نفوز عاجلًا كفريق قريبًا، هذا ما يهمني".

وتابع "سأعمل بجد أكثر وأكثر من أجل تسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم عمّا أحرزته العام الماضي، وهذا لمساعدة الفريق ومحاولة الفوز بالدوري، هذا هو هدفنا الكبير".

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أما عن مباراة مانشستر يونايتد، قال "لقد كانت الأسابيع الماضية صعبة قليلًا بالنسبة لنا، كانت الأمور معقدة بالنسبة للجميع في غرف خلع الملابس حقًا، ولكن كما قلنا دائمًا، هذا جزء من كرة القدم عليك التعامل معه وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأتم "نحن نقاتل كل يوم في التدريبات لنكون أكثر ثباتًا كل أسبوع على أرض الملعب، الآن نحن نتطلع إلى المباراة المقبلة التي ستكون صعبة، ولكن كالعادة سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة الفوز بها".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد فشل في الفوز خلال آخر ثلاث مباريات له في البريميرليج، الأمر الذي جعله يخسر الصدارة لصالح منافسه يوم الأحد، مانشستر يونايتد، ويصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط لصالح كتيبة أولي جونار سولشاير.