ماني يُتوج بجائزة الجمهور لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

النجم السنغالي توج جهده خلال الموسم بالجائزة

تُوج ساديو ماني نجم هجوم ليفربول بجائزة الجمهور لأفضل لاعب في موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي ، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

النجم السنغالي حظي بموسم رائع مع الريدز، إذ سجل 18 هدفًا وصنع سبعة أهداف خلال 35 مباراة ليُساعد فريقه على الفوز بلقب البريميرليج.

وحصد صاحب الـ30 عامًا 41% من أصوات الجماهير ليتفوق على نجم مانشستر سيتي "كيفين دي بروينه" الذي حاز على 27% من الأصوات وزميله ترينت ألكساندر أرنولد صاحب الـ17% من الأصوات.

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ليفربول حقق موسمًا تاريخيًا، إذ تُوج باللقب الثمين محققًا 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن مطارده مانشستر سيتي، وقد ساهم ذلك في سيطرته على الجوائز الفردية هذا الموسم، إذ فاز مدربه يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب وظهيره الأيمن ألكساندر أرنولد بجائزة أفضل لاعب شاب وقائده جوردان هندرسون بجائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب.

الفريق لم يُحقق نفس النجاح على الصعيد القاري، إذ فقد لقبه كبطل لدوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دور الـ16.