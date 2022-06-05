ماني: لا أحب ريال مدريد وبرشلونة وكنت أمزح بخصوص الرحيل عن ليفربول

مستقبل النجم السنغالي يثير وسائل الإعلام واللاعب يوضح بنفسه

تحدث ساديو ماني، نجم ليفربول، عقب لقاء بلاده السنغال مع بنين لتوضيح تصريحاته بخصوص مغادرة الفريق الإنجليزي التي أثارت الجدل.

ماني رد على سؤال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بلاده بخصوص مستقبله وأن غالبية جمهور بلاده يفضل رحيله عن ليفربول، إذ قال إنه سيستمع لرغبات أبناء شعبه. اقرأ هنا.

ماذا قال ماني عن مستقبله؟

وعلق قائد السنغال مع "Canal+" على مستقبله قائلاً: "كنت أتحدث بالأمس وأنا أمزح وأصبح الأمر في كل مكان، أعتقد أنني سأتوقف هنا".

وأضاف: "ليفربول فريق أحترمه كثيراً، الجماهير تبنتني منذ اليوم الأول، أما بخصوص مستقبلي، سنرى".

وأثناء إجابته على أسألة في منطقة الإعلام، كشف ماني عن فريقه المفضل: "ريال أو برشلونة؟ أنت تعلم أنك تضعني في مشكلة مع جمهور ليفربول الآن".

وواصل: "ليسا فريقين سيئين، ولكن لا أحبهما، هل تعلم، فريقي هو مارسيليا، لذا سأقول لك مارسيليا".

ماني يعتلي صدارة هدافي السنغال

وفازت السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مساء السبت على بنين ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 بمشاركة وتسجيل ماني.

لاعب سالزبورج السابق سجل هاتريك اعتلى به صدارة هدافي بلاده على مدار التاريخ بعد أن وصل إلى 32 هدفاً.

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