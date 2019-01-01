ماني: كلوب أفضل مدرب في العالم

مديح كبير من السنغالي لمدربه..

أثنى ساديو ماني، لاعب ليفربول، على مدربه يورجن كلوب، ووصفه بأنه المدرب الأفضل في العالم، معتبرًا أن كل ما وصل له الريدز في السنوات الأخيرة إنما يعود في المقام الأول للمدرب الألماني.

كلوب وصل إلى تدريب ليفربول في 2015 بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند، ومنذ ذلك الحين انقلبت الأمور في الأنفيلد، حيث شارك الليفر في نهائي الدوري الأوروبي وحقق المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، إلى جانب الإنجاز الأهم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ويعيش ليفربول حاليًا فترة مميزة ويقترب إلى حد ما من حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب الملاحقين بعد الفوز بالجولة الماضية على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ماني أيضًا يعيش حالة من التألق مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 5 خلال 17 مباراة خاضها في مختلف البطولات، ويرى الدولي السنغالي أن كلوب له الفضل الأول في ذلك.

"من الصعب أن أجد كلمات أصف بها كيف أن كلوب ناجح في ليفربول. يمكن للجميع رؤية ما قام به للنادي والمدينة والجودة التي يتمتع بها كمدرب." بهذه الكلمات تحدث ماني للمجلة الشهرية لليفربول.

كما أضاف "يوجد الكثير من المدربين الجيدين في أوروبا، ولكن ما أقوله أن مدربنا دومًا ما يمتلك الكلمات الصحيحة ويفعل الأشياء المناسبة لإدارة فريقه، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع عناصر الفريق.".

وأتم "كنت أثق دائمًا في مدى تأثيره على الفريق. إنه شخص فائز ويمكنني أن أقول بوضوح أنه المدرب الأفضل في العالم.".

الجدير بالذكر أن ليفربول يستعد لشهر ممتلئ بالمباريات، حيث سيتعين عليه خوض مباراتين في البريميرليج ثم التوجه إلى قطر من أجل كأس العالم للأندية في الوقت الذي سيشارك فيه بالصف الثاني في مباراة أستون فيلا بكأس كاراباو.