"ماني قادم لكم 😂" .. نجم النصر يُعلق على استقبال الإيرانيين "الجنوني" لرونالدو

استقبال رسمي وشعبي مهيب للنصر ونجمه البرتغالي في إيران

لم يكن في مخيلة أحد ذلك الاستقبال "الجنوني" من جانب الشعب الإيراني لبعثة النصر ونجمه كريستيانو رونالدو اليوم في العاصمة طهران، والذي جعل السنغالي ساديو ماني يُعلق عليه بالسخرية من نفسه.

بعثة النصر وصلت إلى العاصمة الإيرانية اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة برسبوليس في أولى مباريات الفريقين ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وقد حظيت باستقبال مهيب في المطار على رأسه الأسطوري علي دائي.

رونالدو تحديدًا نال نصيب الأسد من احتفالات الإيرانيين بتواجد النصر في بلادهم، وقد تداول المغردون مقاطع فيديو تُظهر الفرحة الجنونية للمواطنين بتواجد النجم البرتغالي ومحاولتهم التقاط الصور معه، وكذلك لحاقهم بحافلة الفريق والتجمهر أمام المطار وفندق الإقامة.

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ماني نشر مقطع فيديو للحاق الجماهير الإيرانية بحافلة النصر وكتب معلقًا "تُريدون صورة مع ساديو ماني؟ ماني قادم إليكم"، وقد ألحق جملته بوجود تعبيرية ضاحكة في إشارة للسخرية من نفسه، إذ يعلم والجميع أن الإيرانيين لا يُلاحقونه بل زميله رونالدو.

يُشار إلى أن المواجهات السعودية الإيرانية على الصعيد القاري عادت لنظام الذهاب والإياب بعد سنوات من اللعب على ملاعب محايدة بسبب الأزمة السياسية بين الدولتين، ولكن الاتحاد الآسيوي أعلن مؤخرًا نهاية تلك الحقبة بعد اتفاق الاتحادين السعودي والإيراني على ذلك عقب انتهاء الخلاف بين البلدين.