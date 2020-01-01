ماني: حسم اللقب؟ سنلعب للفوز دائمًا

ساديو ماني يؤكد أن ليفربول سيلعب من أجل الفوز في مباريات الفريق المتبقية

قال ساديو ماني نجم نادي ليفربول إن تحقيق الانتصارات في المباريات المتبقية يبقى أمرًا ضروريًا وهو كل ما يفكر فيه اللاعبون في الوقت الحالي.

وكان النجم السنغالي قد شارك مع فريقه ليفربول في مباراة الليلة أمام أستون فيلا والتي حقق فيها الريدز انتصارًا ثمينًا بهدفين للا شيء.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول، بينما سجل اللاعب الشاب كورتس جونز الهدف الثاني في المباراة التي عانى فيها الريدز من أجل الفوز.

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وعقب المباراة قال ساديو ماني إن الأهم قد تحقق بتحقيق النقاط الثلاثة رغم الصعوبات التي واجهها الفريق من أجل كسر التكتلات الدفاعية والتسجيل.

وأضاف في تصريحاته لسكاي سبورتس: "لقد دافعنا كفريق حتى النهاية وخلقنا بعض الفرص. لم تكن مباراة سهلة ولكن على الأقل في النهاية كنا نستحق هذه النقاط الثلاث"

وتابع: "أعتقد أنه في بعض الأحيان لا يمكنك أن تتوقع دائمًا تسجيل خمسة أو أربعة أهداف أمام خصم جيد، من المهم تحقيق الفوز ثم البحث عن أي شيء آخر"

وأردف: "لقد كانوا منظمين حقًا وكنا نلعب بصبر حتى فتحت الثغرات وسجلنا الهدفين، بالنسبة لنا الآن، من المهم للغاية الفوز بالمباريات، ثم يمكنك التفكير في أي شيء آخر"

وأكمل: "لدينا مباريات مهمة وسنحاول لعب مباراة تلو الأخرى بنفس النسق. لن يكون الأمر سهلاً ولكن هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه صعب دائمًا"

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يذكر أن ساديو ماني هو هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بينما في الموسم الحالي هو أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم.