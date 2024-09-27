"الأمر ليس مستحيلًا" .. ألمانيا تنتظر قرارًا حاسمًا من نوير بعد إصابة شتيجن

يوليان ناجلسمان في ورطة كبيرة

بعد اعتزاله الدولي وإنهاء مسيرته بشكل كامل مع منتخب ألمانيا بعد يورو 2024، يبدو أن الحارس المخضرم مانويل نوير اقترب كثيرًا من التراجع عن هذا القرار.

نوير سبق أن أعلن عن تعليق حذائه مع المانشافت بعد خروج الفريق من ربع نهائي اليورو الأخير، ولكن إصابة بديله أندريه مارك تير شتيجن، وغيابه عن برشلونة لمدة 8 أشهر كاملة، تسببت في خروج أنباء حول عودة نوير من جديد.

الصحفي الألماني "ماكسيميليان كوخ" أكد أن عودة نوير من الاعتزال الدولي في فترة التوقف القادمة في شهر أكتوبر المقبل تبدو مستحيلة، ولكن عودته للفريق بشكل عام ليست مستبعدة تمامًا في المستقبل القريب.

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وأشار إلى أن صاحب الـ38 سنة يفضل حاليًا التركيز على مشواره مع بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، مع عدم استبعاد العودة مرة أخرى لألمانيا، ولكن هذا لن يحدث في أكتوبر القادم.

وفي سياق متصل قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن عن هذه الإمكانية:"إنه قراره الشخصي، هو يشعر بالسعادة حاليًا ويقدم مستويات جيدة ونتمنى أن يبقى في أفضل حالة بدنية ممكنة، ولكننا لم نتحدث عن هذا الأمر حتى الآن".

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يذكر أن إصابة شتيجن واعتزال نوير الدولي، يترك المدرب يوليان ناجلسمان بخيارات محدودة في منتخب ألمانيا، حيث يتواجد لديه حاليًا ألكساندر نوبل حارس شتوتجارت وأوليفر بومان لاعب هوفنهايم لحراسة عرين المانشافت في التوقف الدولي القادم، وهو الثنائي الذي لا يمتلك أي خبرة على صعيد المنتخبات.