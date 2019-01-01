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"مانويل نوير جاهز لنهائي كأس ألمانيا"

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نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يؤكد على جاهزية لاعبه مانويل نوير للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا ضد لايبزيج.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن جاهزية لاعبه مانويل نوير للمشاركة في مباراة نهائي كأس ألمانيا ضد فريق لايبزيج.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم اليوم، حيث أكد كوفاتش على تواجد نوير أساسيًا في المباراة وظهر الحارس الألماني معه في المؤتمر.

وقال كوفاتش: “مانويل نوير سيلعب لأنه قائد الفريق، ولقد أظهر مستوى جيد للغاية، وهو يعد واحد من أهم عناصر الفريق في الوقت الحالي".

وأضاف: "بالنسبة لي لا يهم إذا كان لم يخض أي مباراة منذ أكثر من شهر، ذلك لن يغير أي شيء بالنسبة لي في أي وقت".

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وقال نوير نفسه: "الكل في الفريق يدرك أهمية مباراة الكأس، والجميع هنا يريد أن يحصل على البطولة وينهي الموسم بشكل جيد من أجل الجماهير".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حسم لقب الدوري الألماني قبل عدة أيام أمام نظيره بروسيا دورتموند الذي تصدر لمعظم فترات الموسم.

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