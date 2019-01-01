لوف: انتقال ساني إلى بايرن ميونخ ليس تراجعًا

تعرف على تصريحات يواكيم لوف حول إمكانية انضمام ساني إلى بايرن ميونخ

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أكد يواكيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أنّ انضمام ليروي ساني إلى بايرن ميونخ والرحيل عن مانشستر سيتي ليس خطوة للوراء.

صحيفة "كيكر" أكدت وجود مفاوضات بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بشأن ضم ساني.

وقال لوف في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أعتقد أن ساني مرتاح في مانشستر سيتي رغم انّه لم يشارك خلال الموسم الجاري بصورة منتظمة".

وتابع: "بايرن ميونخ دائمًا فريق مناسب لأني لاعب ألماني ولا أرى أنّه لو قرر الرحيل عن مانشستر سيتي والانضمام للبافاري فهذه خطوة للخلف".

صاحب الـ 23 عامًا شارك في 47 مباراة خلال الموسم الجاري من بينها 30 لقاء أساسيًا مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا لـ 18 آخرى.

كومباني يودع مانشستر سيتي بهذه الكلمات😰 pic.twitter.com/YCUgf16dsW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وأكد مدرب المانشافت أنّه تواصل مع اللاعب وتحدثوا سويًا فيما يتعلق بمستقبله والاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2020.

وكان أولي هونيس، رئيس البافاري، قد صرّح في وقت سابق أنّ الفريق الألماني لن يدفع أكثر من 80 مليون يورو في صفقة واحدة، إلا أنّ صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن مانشستر سيتي لن يوافق بأقل من 90 مليون إسترليني.

جدير بالذكر أنّ السيتزنز أصبح أول فريق يحقق الثلاثية المحلية في موسم واحد بانجلترا بعد الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والاتحاد.