نوير يخوض مباراته الدولية الـ86 ويُعادل رقم أوليفر كان

تنطلق بعد قليل مباراة ألمانيا ضد هولندا ضمن تصفيات يورو 2020، وستكون المباراة خاصة لحارس مرمى المانشافت "مانويل نوير".

إذ سيخوض لاعب بايرن ميونيخ مباراته الـ86 بقميص المنتخب الألماني ليُعادل رقم الأسطوري أوليفر كان.

ويتفوق نوير في أرقامه مع المانشافت على كان، إذ حقق الفوز في 58 مباراة ولم يقبل سوى 76 هدفًا خلال مبارياته الـ85 السابقة، فيما كان نصيب كان 46 انتصارًا و95 هدفًا في مرماه.

وحافظ نوير على نظافة شباكه في 35 مباراة مقابل 26 لأوليفر كان، وخاض الأول 16 مباراة في كأس العالم فيما لم يخض الثاني سوى نصف هذا العدد، وفي بطولات اليورو لعب حارس مرمى شالكه السابق 11 مباراة مقابل 6 فقط لكان.

وعلى صعيد الإنجازات، فاز كان ببطولة يورو 1996 وحل ثانيًا في كأس العالم 2002 وثالثًا في مونديال 2006، فيما فاز نوير بكأس العالم 2014 وبطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا.

يُذكر أن مواجهة هولندا ستكون الأولى لألمانيا في التصفيات، فيما كانت الطواحين البرتقالية قد افتتحت مشوارها بالفوز على روسيا البيضاء بأربعة أهداف دون رد.

