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الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشيني يمدح "بوجبا الجديد" ويبدي رأيه في هدف تشيلسي

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Getty Images
المدرب الإيطالي يشيد بثنائي ضمن أفضل المواهب في أوروبا بالفترة الأخيرة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بالثنائي نيكولو زانيولو ونيكولو باريلا، مؤكداً دخولهما حساباته للأزوري.

زانيولو يقدم مستويات مميزة مع فريق روما هذا الموسم، ويعتبره الكثيرون كواحد من نجوم المستقبل في إيطاليا.

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الموقف ذاته لباريلا حيث يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبيرة مثل نابولي وتشيلسي خاصة البلوز، بعد تألقه اللافت مع كالياري.

وقال مانشيني عن الثنائي:"زانيولو يلعب حالياً مع روما كلاعب وسط هجومي، لكني آراه أكثر بوكس تو بوكس نظراً للقدرات الفنية والبدنية التي يتمتع بها مثل بول بوجبا".

وأضاف:"أما باريلا فقد أخبرت ماركو تارديلي أكثر من مرة أنه يشبهه في طريقة اللعب كثيرا".

وتابع:"يمتلك الجودة والمهارات الفنية اللازمة، ونادراً ما يفقد الكرة وكذلك يتعامل جيداً مع الكرات الرأسية".

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واستكمل:"مقارنة بسنه وعدم الخبرة مع المستوى الحالي الذي يقدمه، أعتقد أن باريلا يعتبر نموذجا للاعبين الصغار".

يُذكر أن معظم الصحف الإيطالية اكدت اقتراب باريلا من تشيلسي بـ45 مليون يورو خلال شهر يناير الجاري.

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