مانشيني يكشف موقفه من عودة بالوتيلي وكوالياريلا للمنتخب

كوالياريلا يمر بفترة ذهبية رغم تقدمه بالعمر، عكس بالوتيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، الباب لعودة كلاً من ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، وفابيو كوالياريلا، لاعب سامبدوريا، لصفوف المنتخب مستقبلاً.

وسجل بالوتيلي هدفاً وحيداً منذ انطلاق الموسم مع نيس، بينما يتألق كوالياريلا رغم وصوله إلى 35 عاماً وأحرز حتى الآن 12 هدفاً ما سامبدوريا.

وقال مانشيني مع "كوريري": "عندما نتحدث عن كوالياريلا نحن نبعد أشهر عن مارس عندما تبدأ التصفيات الأوروبية، إذا كنا نواجه صعوبات وقتها وهو استمر بتسجيل هدف أو اثنين كل مباراة سيتواجد معنا". اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأضاف: "ولكن على فابيو أن يتفهم أنه على المستقبل البعيد لا يملك مستقبل مع الأتزوري بسبب القائمة، وهذ الأمر للجميع".

وواصل: "أما بالوتيلي فأنا فعلت المستحيل معه حتى يحدث أمراً إيجابياً، هو في الثامنة والعشرين بعد، في إنتر ومانشستر عندما كان شاباً أعطاني الكثير، الآن يقدم القليل، لو استعاد مستواه سيكون سلاحاً فتاكاً".

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وأكمل مدرب إنتر السابق: "أنا راضٍ عن العمل المقدم حتى الآن، أعدنا الثقة بين الجماهير والمنتخب لأن كان من الصعب مشاهدة كأس العالم من التلفاز".

وأتبع: "قمنا بتكوين مجموعة مميزة ومنتخب خاص ومختلف بُني على ذكريات ذلك الفريق في 1990".

وختم مانشيني حديثه حول إمكانية تدريبه يوفنتوس يوماً ما: "في الحياة لا يمكن أن تقول لا أبداً، ولكن ليس هذا الوقت المناسب للأحلام، تدريب إيطاليا بالنسبة لي هي نقطة وصول".

وكان مانشيني قد تولى تدريب المنتخب الإيطالي في أعقاب فشله بالوصول لمونديال 2018 بروسيا، ونجح في تفادي الهبوط للمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية.