مانشيني يستدعي نجم الهلال وجوهرة الاتحاد لمعسكر السعودية

الإيطالي يدعم قائمة الصقور بـ3 عناصر

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، اليوم الجمعة، استدعاء 3 لاعبين جدد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في قطر.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر، والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا)، قرار استدعاء المنتخب للثلاثي محمد البريك (الهلال)، طلال حاجي (الاتحاد)، ريان حامد (الأهلي) للانضمام إلى معسكر المنتخب في سيلين، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادا لمنافسات كأس آسيا 2023.

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ورحبت الجماهير بقرار المدرب الإيطالي، حيث يعتبر البريك (31 عامًا) أحد أفضل الأظهرة في الدوري السعودي، فيما يمثل استدعاء طلال حاجي (16 عامًا) وريان حامد (21 عامًا) دعمًا لجيل المستقبل في الكرة السعودية.

وكان المدرب الإيطالي، قلَّص أسماء المعسكر من 30 إلى 26 لاعبًا، بعد استبعاد الرباعي علي هزازي، خالد الغنام، محمد مران والحارس محمد الربيعي، إلا أنه عاد وأكمل القائمة بالثلاثي الجديد.

ويأتي المنتخب السعودي على رأس المجموعة السادسة في كأس آسيا، رفقة منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند، حيث يشارك في النسخة الحالية وعينه على انتزاع اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.