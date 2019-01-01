مانشيني يحصد جائزة بيرزوت ويعلق على أزمة كين

متفوقًا على دي فرانشيسكو وجاتوزو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حصل المدير الفني الإيطالي، روبرتو مانشيني، على جائزة إنزو بيرزوت، كأفضل مدرب إيطالي للعام الماضي.

وتنافس مانشيني، مدرب المنتخب الحالي، مع إيزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما السابق، وجينارو جاتوزو مدرب ميلان الحالي.

ليصبح أول مدرب للمنتخب يحصل على الجائزة منذ 2011، بعد تشيزاري برانديلي، المدرب الأسبق للمنتخب.

وعلق مانشيني على أزمة مويس كين في مباراة كالياري والهتافات العنصرية: "موقف الجماهير ضد كين غير مقبول، العنصرية لابد من الحد منها، لابد أن نكون حادين لوقف تلك الأمور".

وتابع: "كين مازال شاباً، ربما في المرة المقبلة لن يحتفل بتلك الطريقة، لكنه ربما شعر بالضيق".

وعن تعليقات بونوتشي: "اعتقد أن بونوتشي لم يتم فهمه، اعتقد أن الأمر المهم هو المشكلة بين بالوتيلي وبونوتشي، بدلاً مما حدث في أرضية الملعب".

وأتم: "يجب أن نضمن عدم حدوث هذا مستقبلاً، وسنرى ماذا سيحدث حال انضمام الثلاثة معًا للمنتخب".

ما رأي الشارع في أسباب تراجع مستوى صلاح؟ 🤔

إجابات مختلفة، والبعض يلوم ماني والابتعاد عن الأخلاق! 🤦‍♂️#جول_في_الشارع pic.twitter.com/RKVNpZT9FU — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وسيكون التجمع المقبل للمنتخب الإيطالي، في يونيو المقبل، من أجل خوض تصفيات يورو 2020.