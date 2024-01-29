مفاجأة | مانشيني منع ظهور سلمان الفرج في قمة الهلال وإنتر ميامي .. تلميح بالعقوبة المنتظرة

يبدو أن جورج جيسوس بريء من الاتهامات حول تهميش سلمان الفرج هذه المرة!

بينما ذهب الجميع بعد استبعاد سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، من مواجهة إنتر ميامي الأمريكي، للهجوم على مدربه البرتغالي جورج جيسوس، يبدو أن الكواليس تخفي ما هو أعظم من ذلك.

الزعيم حقق الفوز أمس الإثنين، أمام الفريق الأمريكي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن كأس موسم الرياض، في لقاء غاب عنه الفرج بغرابة رغم غياب عدة عناصر أساسية عن الفريق لارتباطاتهم الدولية وحاجة الفريق له.

البعض فسر الموقف بأن جيسوس لم يرض عنه بعد، على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرًا، لاعتراضه على الدفع به في الدقائق الأخيرة من المباريات، بينما زعم المعلق الرياضي فهد العتيبي أنه تعرض للإصابة قبل انطلاق لقاء إنتر ميامي.

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لكن ألمح الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز لما هو عكس ذلك تمامًا، إذ أكد أن كذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران؛ ثلاثي النصر، سيغيب عن مواجهة الفريق الأمريكي ضمن الكأس نفسه، كما هو حال الفرج.

جمع الجماز بين الرباعي؛ الفرج، الغنام، نواف ومران، يشير إلى أن الأمر أكبر من جيسوس، في تلميح لعقوبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودي، لهذا الرباعي بأنه رفض الانضمام لمعسكرات الأخضر حال عدم المشاركة بصفة أساسية.

وقد طالب الكثيرون بمعاقبة هذا الرباعي رفقة كذلك الثنائي علي هزازي وخالد الغنام، على خلفية اتهامات الإيطالي، التي إن ثبتت صحتها، سيتعرضون للإيقاف لعدة أشهر.