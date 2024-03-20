كاشفًا سر غياب سلمان الفرج .. مانشيني: محبط لأنني توقعت الوصول لمكان أعلى!

شدد على أن الباب مفتوح للجميع للمشاركة مع المنتخب السعودي

خرج روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، لنفي وجود أي مشاكل مع اللاعبين، معربًا عن إحباطه بسبب الطريقة التي خرج بها الفريق من أمم آسيا.

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة طاجيكستان غدًا، الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 وأمم آسيا لنفس العام، ويعتبر هذا الظهور هو الأول له منذ توديع أمم آسيا من دور الـ16 أمام كوريا الجنوبية.

مانشيني قال في المؤتمر الصحفي للقاء:"لا توجد أزمات مع أي لاعب، أبواب المنتخب مفتوحة للجميع، القائمة الحالية هي الأفضل بالنسبة لي وهذه المجموعة يمكنها تطبيق أفكاري".

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وأضاف:"ربما هناك عناصر أخرى في الدوري السعودي تتمع بقدرات مميزة بعضها يعاني من إصابات، لذلك قررت الاعتماد على هذه المجموعة".

وخلال حديثه شدد المدرب الإيطالي على أن الانضباط والالتزام واحترام المواعيد، كلها عناصر هامة وحاسمة في اختياراته لتمثيل المنتخب السعودي.

وأما عن الخروج الآسيوي:"نشعر بحالة من الإحباط بعد الخروج من البطولة، كنا نستحق الوصول إلى مكان أعلى ومرحلة أبعد من ذلك بكثير".

الأزمة الهجومية بالفريق:"لدينا لاعبون يمكنهم صناعة الفرص واللعب بشكل جيد فرديًا وجماعيًا وهذا ما يهمني الآن".

وخلال حديثه برر مانشيني لعدم اعتماده على سلمان الفرج بسبب وجود عناصر أكثر جاهزية منه، مؤكدًا أنه فضل انضمام عيد المولد إلى المنتخب الأولمبي السعودي بما أن لديه مشاركة مهمة للغاية مع الفريق.

جدير بالذكر أن السعودية تحتل المركز الأول بالمجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية، وذلك بعد الحصول على 6 نقاط من مباراتين وتأتي بعدها طاجيكستان بـ4 نقاط، ثم نقطة للأردن صاحبة المركز الثالث، وتأتي باكستان بالمركز الأخير بلا نقاط.