مانشيني: ضعف نظري سبب عدم مشاركة كيليني أمام البوسنة!

سبب مفاجئ..

اعترف روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أنه أشرك فرانشيسكو أتشيربي أساسيًا محل جورجيو كيليني في مباراة البوسنة والهرسك عن طريق الخطأ "لعدم ارتدائه نظارته" عند قراءة التشكيل.

وكان المنتخب الإيطالي قد تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع البوسنة في المباراة التي أقيمت في فلورنسا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

غياب كيليني عن المشاركة طيلة التسعين دقيقة أثار استغراب الجماهير، ليخرج مانشيني ويُبرر ما حدث مؤكدًا على أنه سيتم تعويضه في المباراة المقبلة يوم الإثنين أمام هولندا.

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مانشيني في تصريحات للصحافة قال "لقد كان خطأي، لقد أظهروا لي التشكيلة ولم أكن أرتدي نظارتي وقلت إنها صحيحة، لم ألاحظ وجود أتشيربي بدلًا من كيليني".

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كما أضاف "الأمر لم يكن وكأننا أشركنا حارس مرمى بدلًا من مدافع، لا يوجد فرقًا كبيرًا، لكن نعم، لقد كان خطأ".

وأتم "خططنا في الأصل ليلعب كيليني في مباراة وأتشيربي في مباراة أخرى، لقد سألت جورجيو عمّا إذا كان يريد اللعب اليوم أم أمام هولندا، اختار اليوم ولكن الآن علينا تبديل ذلك".

الجدير بالذكر أن تعادل الأتزوري مع البوسنة قد أوقف سلسلة انتصارات الطليان في آخر 11 مباراة بمختلف المسابقات، كما أنه التعثر الأول منذ 2018.