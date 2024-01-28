على غرار مانشيني وسلمان الفرج .. اتهامات صادمة من مدرب الإمارات لعلي مبخوت

ماذا يدور في كواليس منتخب الإمارات من قبل علي مبخوت؟

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يبدو أن ما يدور في الكواليس بشأن استبعاد علي مبخوت؛ هداف المنتخب الإماراتي، من المشاركة في كأس آسيا قطر 2023، عكس ما صرح به ياسر سالم؛ مدير الأبيض، من قبل، فقد كشف البرتغالي بابلو بينتو؛ المدير الفني للفريق، عن مفاجأة.

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هداف الأبيض جلس على مقاعد البدلاء خلال أول جولتين أمام هونج كونج وفلسطين، بينما استبعده البرتغالي نهائيًا أمام إيران، وكذلك أعلن أنه سيفعل أمام طاجيكستان في لقاء دور الـ16.

هذا الاستبعاد المتكرر، فسره ياسر سالم من قبل بأنه يرجع لرؤية المدرب الفنية، مشددًا على التزام مبخوت بالتدريبات وتوجيه زملائه اللاعبين كأحد قادة الفريق، لكن تصريحات بينتو حملت اتهامات صادمة للاعب..

بينتو قال خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي": "لقد اتخذت وسأتخذ القرارات على حسب الأداء والاستراتيجيات والسلوك والرغبة لدى اللاعبين، وعندما لا نشاهد هذه الأمور من اللاعبين، بالنسبة لي لن يكونوا جاهزين للمشاركة وتمثيل المنتخب".

وأضاف ملمحًا لسلوك غير انضباطي من مبخوت: "ما فعله علي لا يهم، ولكن الأهم من ذلك كيف سنتصرف نحن ونجعله يستعد للمستقبل، فالقرارات التي اتخذتها مبنية على هذه الأمور، وستبقى كذلك في الأيام القادمة، الأمر غير متعلق بنوعية اللاعب أو اسمه وماذا يعني للجماهير، الأهم هو ما يعنيه اللاعب للفريق".

حديث المدير الفني البرتغالي يشبه الاتهامات التي خرج بها الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، تجاه قائد الأخضر سلمان الفرج وخمسة لاعبين آخرين، إذ ادعى رفضهم تمثيل المنتخب حال عدم المشاركة بشكل أساسي، وهو ما دفعه لاستبعادهم من القائمة نهائيًا.

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