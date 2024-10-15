ليس مجرشي .. اختيار "صادم" من مانشيني لتعويض غياب سعود عبد الحميد أمام البحرين

المدرب الإيطالي يحضر لمفاجأة في الهجوم كذلك!

اختتم المنتخب السعودي مساء أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين الحاسمة في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مساء اليوم في جدة، وقد شهدت المناورة الفنية الأخيرة عدة مفاجآت خاصة بالتشكيل.

الأخضر سيفتقد خلال اللقاء لظهيره الأيمن، سعود عبد الحميد، للإيقاف، بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الخسارة أمام اليابان في جدة 2-0، وقد استدعى المدرب الإيطالي لاعب الأهلي، علي مجرشي، لتعويضه مفضلًا إياه على خيارات أخرى أبرزها محمد البريك، معللًا ذلك بأنه يلعب باستمرار مع فريقه.

صحيفة الرياضية كشفت عن اختيار غريب من جانب مانشيني لتعويض غياب لاعب روما أمام البحرين، حيث لم يزج بمجرشي رغم استدعائه المتأخر للمعسكر، بل اختار زميله في الأهلي، ريان حامد، والذي يلعب كقلب دفاع ويُجيد كذلك التواجد في الظهيرين الأيمن والأيسر.

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الجمهور السعودي استقبل تلك الأخبار بدهشة واستياء كبير، متسائلين حول جدوى استدعاء مجرشي ومن ثم تفضيل زميله الذي لم يلعب سوى 50 دقيقة تقريبًا هذا الموسم عليه! خاصة أن حامد لم يظهر بالمستوى المطلوب في آخر ظهور له خلال مواجهة الهلال وتسبب في ركلة جزاء أدت لخسارة فريقه اللقاء.

الرياضية أوضحت أن مفاجآت مانشيني لم تتوقف عند الدفاع، بل امتدت للهجوم كذلك، حيث من المتوقع أن يُفاجئ المدرب المخضرم الجميع ويُقحم محمد مران منذ البداية أمام البحرين، إذ منحه فرصة جيدة في الفريق الأساسي خلال المناورة الفنية الأخيرة.