فيديو | بعد أزمة مانشيني وتمرد سلمان الفرج .. تيسير الجاسم يتصدر المشهد في السعودية بموقف تاريخي

نجم الأهلي الأسبق يضرب أروع الأمثلة في حب الوطن..

لا ينسى الجمهور أبدًا لاعبيه المخلصين مهما مرت السنوات، وهو ما حدث مع تيسير الجاسم؛ نجم الأهلي السعودي الأسبق، الليلة في ظل أزمة تمرد عدد من اللاعبين على المنتخب السعودي.

الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للسعودية، كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الإثنين، كاشفًا عن أسماء ستة لاعبين رفضوا الانضمام لمعسكرات الأخضر، على رأسهم قائد الفريق سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي.

وبينما تفرغ الجمهور للهجوم عليهم، ظهر على السطح موقف قديم لتيسير الجاسم، ليعطي درسًا للجيل الحالي في الوطنية وتمثيل الوطن تحت أي ظرف..

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الجمهور أعاد نشر فيديو قديم للجاسم رفقة ياسر القحطاني، يكشف به الأخير عن إصرار الأول على الانضمام لمعسكر الأخضر رغم فاجعة وفاة والده، مضيفًا: "هذه رسالة لكل من يشكك في لاعبي السعودية أو من يعادي المنتخب، شاهدوا ماذا يفعل اللاعبون؟!".

يذكر أن الجاسم كان ضمن جيل الأخضر الذي شارك في كأس العالم 2006 و2018، بجانب قيادته للوصول لنهائي كأس آسيا 2007.