مانشيني: إيطاليا تسعى للتويج بدوري الأمم الأوروبية

ماذا قال روبيرتو مانشيني عقب قرعة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية؟

قال روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي إن الأتزوري يلعب دائمًا من أجل الفوز بكل المباريات التي يشارك فيها.

ووقعت إيطاليا في المجموعة الأولى للمستوى أ رفقة كل من هولندا وصيفة النسخة الماضية وبولندا والبوسنة والهرسك.

المزيد من الفرق

وحول ذلك، قال روبيرتو مانشيني إن المنتخب الإيطالي سيدخل المسابقة من أجل الفوز بها بغض النظر عمن سينافس في المجموعة.

وأضاف: "من الواضح أن الفرق كانت قوية للغاية، إنها مجموعة جيدة، على الرغم من أننا لا نستطيع تقييمها إلا بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، حيث يمكن أن يكون هناك تغيير في المدرب واللاعبين"

وتابع: "أنا راضٍ عن القرعة، لكنني كنت كنت سأكون راضيًا أيضًا حتى لو كنا مع أطراف أخرى. نحن نلعب دائمًا لتحقيق الفوز، ولكن إذا استطعنا فعل ذلك بمساعدة بعض اللاعبين الأصغر سنا سيكون أمرًا إيجابيًا"

وأردف: "نريد أن نبني جيلًا جديدًا وهذا سيتم من خلال مشاركة اللاعبين الشباب من أجل التعود على الأضواء، هم يمكن أن يكونوا أبطالًا في المستقبل وهذا جيد أيضًا تمامًا كتحقيق الفوز"

وحول تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا قال: "أنا لا أخوض في مثل هذه الأمور ولكن أتمنى أن يتم التخلص من الأثار السلبية لهذا الوباء سريعًا"

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يذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في تأجيل العديد من المباريات المحلية في إيطاليا ويهدد بإيقاف النشاط الكروي هناك لشهر على الأقل.